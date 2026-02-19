Antalya'da kan donduran dehşet! Önce kadını öldürdü sonra intihar etti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, yakınlarına veda mesajı atan 47 yaşındaki Özgür Yeke, evinde bir kadınla birlikte başından vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan titiz incelemeler sonucunda Yeke’nin, yanındaki kadını katlettikten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdiği belirlendi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konuksever Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşandı. İddiaya göre, intihar edeceğine dair yakınlarına mesaj gönderen Özgür Yeke'den bir süre haber alınamadı. Durumdan şüphelenen ve telefonla ulaşamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla Yeke'nin ikametine gitti. Kapının açık olduğunu fark ederek içeri giren aile üyeleri, Özgür Yeke ve bir kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, her iki şahsın da olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

FOTOĞRAF: DHA KATİL ZANLISININ VE KURBANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, dairede detaylı bir çalışma yürüttü. Yapılan parmak izi incelemesi neticesinde, hayatını kaybeden kadının 41 yaşındaki Aysun İnam olduğu saptandı. Olay yerinde bulunan tabanca ve 3 boş kovan üzerinde yapılan incelemeler, dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Özgür Yeke'nin, henüz bilinmeyen bir nedenle Aysun İnam'ın başına ateş ederek onu öldürdüğü, ardından namluyu kendi başına doğrultarak tetiği çektiği anlaşıldı.