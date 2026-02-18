Yalova'yı fırtına vurdu: Deniz taştı balıkçı barınakları büyük hasar gördü

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dün gece etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle deniz suyu taştı. Rüzgarın şiddetiyle kabaran dalgalar kıyı şeridini vurdu ve balıkçı barınaklarında büyük hasara yol açtı.

Esenköy beldesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle deniz suyu taştı, kıyı şeridindeki balıkçı barınakları ve bazı işletmeler zarar gördü.

İncelemede bulunan Esenköy Belediyesi'ne bağlı ekiplerin talebi sonrası bölgeye tedbir amaçlı Bursa ve Sakarya'dan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sahadaki inceleme ve değerlendirme çalışmaları ilgili kurumların koordinasyonunda devam ettiği belirtildi.