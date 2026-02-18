Polisin silahıyla canına kıydı! Karakolda dehşet dolu anlar
Ordu'da ifade vermek için emniyete giden 37 yaşındaki Sefa Yılmaz, bir anlık boşluktan faydalanarak polis memurunun silahını zorla alıp intihar etti. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde emniyet müdürlüğü bahçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Hakkındaki bir şikayet üzerine ifade vermeye gelen şahıs, bahçede beklediği sırada yanında bulunan polis memurunun silahını ele geçirerek yaşamına son verdi.
MÜCADELE ETTİ AMA ENGEL OLAMADI
Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki Sefa Yılmaz bankta oturduğu sırada sağ tarafında bulunan polis memurunun belindeki silaha hamle yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, polis memurunun şahsı etkisiz hale getirmek ve silahını geri almak için büyük çaba sarf ettiği görüldü. Ancak arbede sırasında silahı ateşleyen Yılmaz, kendisini başından vurdu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kanlar içinde yere yığılan Sefa Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemelerinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, Ordu Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI
Olayın perde arkasına dair çarpıcı iddialar da ortaya çıktı. Sefa Yılmaz'ın boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin adresine giderek cep telefonunu gasp ettiği öne sürüldü. Bu olay üzerine ifadeye çağrılan Yılmaz'ın, emniyet bahçesinde beklerken intiharı gerçekleştirdiği belirtildi. Adli makamlar olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.