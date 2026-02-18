Ordu'nun Altınordu ilçesinde emniyet müdürlüğü bahçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Hakkındaki bir şikayet üzerine ifade vermeye gelen şahıs, bahçede beklediği sırada yanında bulunan polis memurunun silahını ele geçirerek yaşamına son verdi.

MÜCADELE ETTİ AMA ENGEL OLAMADI

Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki Sefa Yılmaz bankta oturduğu sırada sağ tarafında bulunan polis memurunun belindeki silaha hamle yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, polis memurunun şahsı etkisiz hale getirmek ve silahını geri almak için büyük çaba sarf ettiği görüldü. Ancak arbede sırasında silahı ateşleyen Yılmaz, kendisini başından vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yere yığılan Sefa Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemelerinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, Ordu Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.