Manisa'da dere taştı! 2 araç mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 05:25

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Karacaali Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi sonucu 2 araç suda mahsur kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.