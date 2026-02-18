Hatay'da yaralı tilki için seferberlik! Hayvan tedavi altına alındı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan tilki, hayvanseverlerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Araç çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen tilki, Arsuz Belediyesi’ne bağlı hayvan hastanesinde tedaviye alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde İskenderun-Arsuz kara yolu yakınında vatandaşlarca yaralı tilki bulundu.
Araç çarpması sonucu yaralandığı düşünülen tilki, hayvanseverler tarafından bulunduğu yerden alınarak Arsuz Belediyesi'ne bağlı hayvan hastanesine götürüldü. Yaralı tilkinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.