Hatay'da FETÖ/PYD operasyonu! 2 firari yakalandı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Hatay'da hakıında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmada, FETÖ/PYD üyesi oldukları belirlenen 2 firari kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında FETÖ/PYD üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan B.T. ile yine aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan S.K., yakalandı.
FETÖ/PYD hükümlüsü iki firari, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.