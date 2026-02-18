Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Yapılan açıklamada iptal edilen seferlerin bilgileri paylaşıldı.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Güney Marmara Adalar hattında Erdek'ten saat 11.00'de, Balıklı'dan saat 12.00 ve 17.45'te, Avşa'dan saat 13.00 ve 16.45 ile Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı duyuruldu.