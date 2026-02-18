DEAŞ propagandasına geçit yok! 8 şüpheli yakalandı

İzmir'de sosyal medya üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.