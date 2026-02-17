Züber’e operasyon! Murathan Kurt ile Nailcan Kurt gözaltında
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt gözaltına alındı.
Emniyet ekiplerinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. İstanbul merkezli operasyonda aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
GIDA DEVİNİN ORTAKLARI DA GÖZALTINDA
Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınırken, 8 kişi hakkında ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve moda tasarımcısı Kemal Doğulu da yer aldı.
Operasyon kapsamında ayrıca atıştırmalık markası Züber'in sahipleri olduğu belirtilen Murathan Kurt ve Nailcan Kurt'un da gözaltına alınanlar arasında bulunduğu bildirildi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER TAM LİSTE
⏺Hakan Tunçelli (Terzi isimli mekan işletmecisi)
⏺Sırrı Murat Dalkılıç
⏺Rıza Kaan Tangöze
⏺Murat Cevahiroğlu
⏺Barış Talay
⏺Hakan Kakız
⏺Kemal Doğulu
⏺Murat Öztürk
⏺Murathan Kurt
Kemal Doğulu
⏺Nailcan Kurt
⏺Alihan Taşkın
⏺Tolga Sezgin
⏺Ramazan Bayar
⏺Aygün Aydın
⏺Buse Görkem Narcı
⏺İsmail Hacıoğlu
⏺Furkan Koçan