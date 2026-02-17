Uşak'ta yasa dışı avcılık yapan 2 kişi yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından Uşak'ta termal dron ile yapılan kontrollerde, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.