Tekirdağ'da sis araç trafiğini olumsuz etkiledi

Tekirdağ'da etkili olan yoğun sis, kent merkezi ile Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerini birbirine bağlayan kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.