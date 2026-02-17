Tartıştıkları genci bıçaklayan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de tartıştıkları Ş.Ö.'yü (17) bıçaklayarak yaralayan 3 şüpheli, tutuklandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde gece saatlerinde, Ş.Ö. ve M.G. (20), B.G. (17) ve F.K. (17), 'kız meselesi' nedeniyle tartıştı. Çıkan arbedede 3 kişi, Ş.Ö.'yü bıçakladıktan sonra kaçtı. Ş.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı. İfadeleri alınan şüpheliler M.G., B.G. ve F.K. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.