Mezarlıkta kan donduran dehşet! Çöp poşetinden çıktı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Erzurum Aziziye'de mezarlıkta vatandaşların ihbar ettiği şüpheli çöp poşeti korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda poşetin içinden cenin çıktı. Detaylı inceleme sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde mezarlıkta poşet içinden çıkan cenin kan dondurdu.
Edinilen bilgilere göre, Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde mezarlık içerisinde bulunan çöp poşetinden şüphelenen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, poşetin içerisinde cenin bulunduğu tespit edildi. Bölge güvenlik çemberine alınarak, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı detaylı inceleme gerçekleştirdi.
Yetkililer tarafından cenin daha sonra Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Sorumluların tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.