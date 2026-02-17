Mavi Marmara Derneği 2026 Ramazan yardımları için 15 bölgede seferberlik başlattı

2026 Ramazan'ında 15 Farklı Bölgede Yardım Faaliyetleri

Bu yıl yardım faaliyetleri, başta Gazze olmak üzere; Suriye, Lübnan'daki Filistinli mülteci kampları, Yemen, Afganistan, Bangladeş ve Afrika'da Somali, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Kenya ve Mısır bölgelerinde yürütülecek.

Ramazan boyunca gerçekleştirilecek çalışmalar arasında:

İftar organizasyonları

Ramazan gıda paketleri

Fitre ve fidye dağıtımları

Zekât emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması

Yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık desteği

yer alıyor. Özellikle Gazze'de devam eden abluka ve derinleşen insani kriz nedeniyle bu faaliyetler hayati önem taşıyor ve temel gıdaya erişimde büyük zorluk yaşayan aileler için sahada yoğun bir şekilde yürütülüyor.

Mavi Marmara, savaş, yoksulluk ve yerinden edilmenin gölgesinde Ramazan ayını karşılayan milyonlarca insan için yürüttüğü çalışmaların sadece bir yardım faaliyeti olmadığını; kardeşliğin, umudun ve insan onurunun bir göstergesi olduğunu vurguluyor.

Hayırseverlerin destekleriyle 2026 Ramazan'ında da mazlum coğrafyalarda sofralar kurmaya, gönüllere dokunmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini ifade ediyor.

