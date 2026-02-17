Külliye’de 4 bin Ramazan etkinliği!

11 ayın sultanı Ramazan, yarın akşam ilk teravih namazının kılınmasıyla başlıyor. Tüm yurtta ramazan boyunca iftar sofraları başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki etkinlikler, vatandaşlara ramazan coşkusunu yaşatacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ramazan ayı boyunca "Külliyede Ramazan" programı kapsamında yaklaşık 4 bin etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler, her yaştan ziyaretçiye kültür, sanat, eğitim ve eğlence dolu anlar yaşatacak. Çocuklara özel eğlenceli parkurlar, atölye çalışmaları ve TRT Çocuk müzikallerinden konserler, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günlerine kadar geniş içerik ziyaretçileri bekliyor. Program kapsamında ayrıca sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleri de yer alacak.

FARKINDALIK TEMALI ETKİNLİKLER

Teknoloji ve farkındalık temalı etkinlikler arasında uçuş simülatörleri, keşif atölyeleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları, siber güvenlik eğitimleri ve dijital oyun alanları bulunurken, sağlıklı yaşam etkinlikleri, trafik bilinci eğitimleri, sera içi üretim uygulamaları ve orman yangınları farkındalık tüneli de ziyaretçilere açık olacak.

HER AKŞAM CANLI YAYIN

Ramazanın manevi atmosferi ise her akşam canlı yayınlanacak iftar programlarıyla yaşanacak. Etkinlikler, Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde yapılacak. Katılmak isteyen vatandaşlar, "kulliyederamazan.com" adresinden ve "Külliyede Ramazan" sosyal medya hesaplarını takip ederek, gün gün etkinlik takvimine ulaşabilecek.