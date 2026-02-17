Kayseri'de pes dedirten görüntü! Apartmana idrar ve toz döküp kaçtılar

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda iddiaya göre kapı önlerinde ve binanın koridorlarında sıvı ve toz türü şeyler gören bina sakinleri, durumu anlamak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kadın ile bir erkeğin yanlarında getirdiği sıvı ve toz parçalarını kapı önlerine ve koridora döktüklerini görünce şaşkınlık yaşadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı. Bir apartmanın giriş kapısı ve koridorlarına kimliği belirsiz kişilerce dökülen madde paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri, büyü yapıldığı düşüncesiyle paniğe kapıldı.

FOTO: İHA

BÜYÜ YAPILDIĞI İDDİASI

Dökülen maddelerden numune alındığını söyleyen apartman sakini Mine Özsoy, insan idrarı, kömür tozu benzeri siyah madde ile beyaz bir tozun etrafa saçıldığını aktardı. Özsoy, "Yaklaşık 7 aydır burada oturuyorum. Büyü yapan kişileri binada tanıyan çıkmadı. Yöneticimiz aynı akşam WhatsApp'a fotoğrafını atmış, biz ertesi gün oradan gördük. Binada tanıyan birisi çıkmadı. 19-20'li yaşlarında bir genç kız, yanında da kapüşonlu bir delikanlı. Delikanlının ve kızın elinde bir tane torba var. İçeriye girdiler, önce kapının önündeki halıya poşetin içindeki maddeyi iyice saçmışlar. Daha içeri kolayca girip koridorlara serpiştirmişler ve gitmişler. Numune alındı. Garip şekilde insan idrarı, kömür tozu gibi siyah bir madde ve beyaz bir toz karışımı. Buraya döküp gitmiş iki kişi. Neden yaptıklarını bilmiyorum. Biz komşular olarak çözemedik ama inşallah kötü bir şeyle sonuçlanmaz" dedi.

"BİNA SAKİNLERİ BU OLAYIN NEDEN YAŞANDIĞINDAN DOLAYI ÇOK TEDİRGİN"

Komşu apartmanda yaşayan Mehmet Yaşar ise olaydan dolayı bina sakinlerinin tedirgin olduğunu ifade ederek, "Duyduğumuza göre, bir kadın ve bir erkek bina girişine değişik cisimler, yağlar, idrarlar ve değişik tozlar atarak akşamın bir vakti bu olayı yapmışlar. Anılan kişileri tanımayız bilmeyiz ama kameralara bu olay gözüküyor. Durum bundan ibaret. Bu yaşanılan olay cahillikten başka bir şey değil ama bu olay yaşanmış. Bina görevlisi olayın yaşandığı yerde uğraş gerektiren bir temizlik yapmış. Bina sakinleri bu olayın neden yaşandığından dolayı çok tedirgin" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili şikayette bulunulduğu ve polisin şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.