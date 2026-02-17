Eskişehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede yağış beklenirken, meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışların başlayacağı tahmin ediliyor. Yağışların çarşamba sabah erken saatlerde ise şehrin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının 2 ila 5 derece azalması bekleniyor. Rüzgarların da güneyli yönlerden, orta kuvvette ve saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman saatte 61 ila 80 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor.



Kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunası gerektiği konusunda meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.



Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 18 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.