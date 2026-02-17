Çorlu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Kemalettin Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.İ. idaresindeki 59 ZG 160 plakalı otomobile arkadan gelen 3 araç çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre durdu, uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik ekipleri ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Uzun süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.