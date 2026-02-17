Başkan Erdoğan Etiyopya yolcusu! Vekaleti Cevdet Yılmaz devralacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Şubat'ta Etiyopya'ya ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.