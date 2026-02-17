Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın! Alevler üst katlara sıçradı

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 22:17 Son Güncelleme: 17 Şubat 2026 22:18

Bağcılar'da 4 katlı bir tekstil fabrikasını kumaş deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyüyerek üst katlara doğru ilerledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangında yaralanan olmadı.