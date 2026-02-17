Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 689 bin 117'e ulaştı.

Ocak ayı sonu itibari Antalya'da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 1 milyon 689 bin 117'e ulaştı. Antalya'daki taşıtların 759 bin 753 adeti otomobil, 540 bin 445'ı motosiklet, 251 bin 22 adeti kamyonet, 65 bin 16 adeti traktör, 30 bin 992 adeti kamyon, 23 bin 569 adeti minibüs, 12 bin 902 adeti otobüs, 5 bin 407 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.



Isparta'da ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 246 bin 555 olurken bu sayının 106 bin 142 tanesi otomobil, 76 bin 130 tanesi motosiklet oluşturuyor.



Burdur'da da ocak ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 186 bin 422 olurken, bu sayının 69 bin 70'ini otomobil, 63 bin 782'sini ise motosiklet oluşturuyor.