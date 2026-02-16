Uşak'ta prefabrik evde yangın! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyü Bahçesaray mevkiinde prefabrik evde çıkan yangında karı-koca hayatını kaybetti.



Yangın, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyü Bahçesaray mevkiinde prefabrik evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Türkmen (64) ile Fikriye Türkmen'in (62) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle prefabrik evde alevler yükselmeye başladı. Hızlı büyüyen yangında alevler tüm evi sardı.