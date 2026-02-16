Silivri'de trafo faciası! Önce patlama sonra yangın: 2 kişi hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 21:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İstanbul Silivri'de 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik trafosu patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.