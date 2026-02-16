Saros Körfezi'nde su baskını sonrası çalışmalar sürüyor

Edirne'nin güneyinde dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su baskını yaşanan Saros Körfezi'nde çalışmalar sürüyor

Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi ve Yayla köyü sahillerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Enez sahilinde yağış nedeniyle denize yakın sitelerin bahçeleri ve bazı evlerde su baskınları meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle bazı sokaklar trafiğe kapandı. Enez Belediyesi ekipleri suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de ekiplerin çalışmalarını inceledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Günenç, belediye ekiplerinin desteğiyle suyun en kısa sürede tahliye edileceğini kaydetti.