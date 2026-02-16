Sarıyer'de korku dolu anlar! Karaya oturan kargo gemisi fırtınada sürüklendi

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 04:47 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Sarıyer açıklarında 1 Şubat günü karaya oturan Razouk isimli kargo gemisi, bir haftalık çalışmanın ardından kurtarılmasıyla bu kez fırtınada sürüklenerek paniğe neden oldu. Yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.