Sarıyer açıklarında kurtarıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nda savrulan gemi kurtarıldı

Kastamonu Cide açıklarında vurulan ardından Sarıyer açıklarında karaya oturan ve dün akşam da fırtınanın etkisiyle İstanbul Boğazı'nda savrulan 'Razouk' isimli gemi kurtarıldı. Sarıyer Büyükdere açıklarına demirleyen gemi havadan görüntülendi.

Kastamonu Cide açıklarında 22 Ocak'ta vurulan Raozuk isimli kargo gemisi Şubat ayında Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturmuş, kaptanı rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Günler sonra da kurtarılan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Razouk, Sarıyer Büyükdere açıklarına demirlemişti. Gemi bu sefer dün fırtınada demir tarayarak savrulmaya başlamıştı. Yardım çağrısında bulunan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Ekipleri'ne bağlı 'Kurtarma 6', 'Nazım ve Kıyı Emniyeti 9' gemileri tarafından kontrol altında tutulmaya ve demir atmasına yardımcı olunmaya çalışılmıştı. Ekiplerin yardımıyla kurtarılan gemi Sarıyer Büyükdere açıklarına demirledi, geminin çevresinde Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler de hazır bekletiliyor.