Samsun'da motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletin çarptığı 70 yaşlarındaki yaya hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu üzerinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K., idaresindeki motosiklet yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşlarındaki Yakup Şensoy'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem yaşlı adam hem de motosiklet sürücüsü Ahmet K. yaralandı.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmak istenilen Yakup Şensoy,