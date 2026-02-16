Otomobilin çarptığı yaşlı yaya hayatını kaybetti

Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti. Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Bölükyayla beldesinde Erhan G. idaresindeki 02 AAU 618 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Gül'e (77) çarptı. Yaralanan yaşlı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi sonrası Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.