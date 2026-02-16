Gaziantep'te hatalı park eden 734 sürücüye 914 bin TL ceza

Gaziantep'te şehir içinde hatalı park eden toplam 734 ağır vasıta araç sürücüsüne 914 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde hatalı park eden ağır vasıta araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde şehir içinde hatalı park ettiği tespit edilen 734 ağır vasıta araç sürücüsüne 914 bin 564 TL cezai işlem uygulandı.