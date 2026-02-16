Beykoz'da katliam gibi kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Beykoz'da gece saatleri karşı yönde ilerleyen hafif ticari araç, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari araç bariyerleri aşıp su kanalına düşerken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken durumu ağır olan 1 kişinin hayatını kaybettiği, diğer 5 kazazedenin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.