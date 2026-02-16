Aydın'da sağanak alarmı! Büyük Menderes Nehri'nda taşma tehlikesi: 21 ev tahliye edildi
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkın meydana geldi. Afet ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karara göre Bağarası ve Karaatlı mahallelerindeki 21 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkın oldu.
2 MAHALLEDEKİ EVLER İÇİN TAHLİYE KARARI
Bağarası ve Karaatlı mahallelerindeki kısımda da nehir suyu taşma noktasına ulaşması nedeniyle 21 ev tedbiren tahliye edildi.
İlçe Afet ve Koordinasyon Kurulunca alınan karar doğrultusunda bu mahallelerdeki evler boşaltılırken, bölgedeki hayvanlar da güvenli alana götürüldü. AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.