Aydın'da sağanak alarmı! Büyük Menderes Nehri'nda taşma tehlikesi: 21 ev tahliye edildi

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkın meydana geldi. Afet ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karara göre Bağarası ve Karaatlı mahallelerindeki 21 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.