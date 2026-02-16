Avokado sanıldığı kadar masum değil mi? Azı karar çoğu zarar

Süper gıda olarak son yıllarda çok sık tükettiğimiz meyvelerden biri olan avokado tartışmalara konu oldu. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlar tüketicileri ikiye bölüyor, kimi sağlıksız bulurken kimi ise tüketilmesi gerektiğini savunuyor. Peki işin gerçeği ne?

Kimi "şifa kaynağı" diyor, kimi ise "uzak durun" uyarısı yapıyor. Son yılların en popüler meyvesi, diyet listelerinin baş tacı avokado için şimdi sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Peki, her öğünde karşımıza çıkan bu yeşil meyve gerçekten göründüğü kadar masum mu? Yoksa bir pazarlama balonu mu?

Antalya ve Mersin'in bereketli topraklarından sofralarımıza uzanıyor; salatadan tosta, omletten ara öğünlere kadar her gıdayla tüketiliyor. Ancak "sağlıklı" etiketiyle sınırsızca tüketilen avokado, aslında vücudunuza kalori bombası bırakıyor olabilir.

İçindeki sağlıklı yağlar ne kadar yararlı olsa da, bir anda kilo kabusuna dönüşebiliyor.

Tehlike sadece kilo ile de sınırlı değil! "Süper gıda" diye övülen avokado, bazı hastalıkları adeta tetikliyor.