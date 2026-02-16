3 ilde uyuşturucu operasyonu; 40 gözaltı

Nevşehir merkezli İstanbul ve Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 aylık soruşturma sonrası Nevşehir merkezli olmak üzere İstanbul ve Isparta'da uyuşturucu ticareti yapan 43 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen 45 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 7 kilo 483 gram metamfetamin, 821 gram bonzai, 342 gram esrar, 54 gram skunk, 167 sentetik hap, 1 kilo 39 gram kokain, çok sayıda hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, 5 tabanca, tüfek, 4 adet şarjör ve 63 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 40 şüpheli, polis merkezlerine götürüldü. Polis ekiplerinin 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.