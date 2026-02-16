16 Şubat raporu: X çöktü mü, neden girilemiyor?

16 Şubat Pazartesi günü sosyal medya platformu X’e giriş yapmak isteyen çok sayıda kullanıcı, öğle saatlerinden itibaren hem mobil uygulamada hem masaüstünde sayfa yenileme ve akış görüntüleme sorunu yaşadı.

Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X, 16 Şubat Pazartesi günü erişim sorunuyla gündeme geldi. Öğle saatlerinden itibaren kullanıcılar akışın yenilenmediğini ve sayfaların yüklenmediğini bildirdi.

Downdetector

MOBİL VE MASAÜSTÜNDE AYNI PROBLEM

Sorun hem mobil uygulamada hem de masaüstü

sürümünde görüldü. Kullanıcılar zaman akışını yenileyemedi. Bazıları "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." mesajı aldı. Bazıları ise tamamen boş ekranla karşılaştı.

AA

Erişim problemi kısa sürede dikkat çekti. Çünkü X, anlık haber ve gelişmelerin takip edildiği en yoğun sosyal medya platformlarından biri.

DOWNDETECTOR VERİLERİ NE DİYOR?

Kesinti iddiaları sonrası gözler Downdetector'a çevrildi. Erişim sorunu yaşanan platformların kullanıcı bildirimlerini grafik halinde paylaşan Downdetector'da, X için son 24 saat içinde artan kesinti raporları görüldü.

AA

Grafiklerde özellikle öğle saatlerinden sonra bildirim sayısında yükseliş dikkat çekti. Bu da sorunun tekil kullanıcılarla sınırlı olmadığını gösterdi. Verilere göre sorun genel olarak devam ediyor.

AA

SORUN ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Sosyal medya platformu X'te yaşanan sorun henüz çözülmedi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama da bulunmuyor.

X

X'TE "BİR SORUN OLUŞTU, YENİDEN YÜKLEMEYİ DENE" UYARISI NE DEMEK?

X (eski adıyla Twitter) kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" mesajı, platformun içerikleri ekrana getiremediği durumlarda görülen genel bir hata bildirimidir. Bu uyarı, uygulamanın ya da internet sitesinin sunucularla sağlıklı bağlantı kuramadığını gösterir.

AA

Bu hatanın tek bir nedeni yoktur. Bazen sorun kullanıcının internet bağlantısından kaynaklanabilir. Zayıf sinyal, kesilen bağlantı ya da tarayıcı kaynaklı problemler bu mesajı tetikleyebilir.