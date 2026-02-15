Saros'ta fırtınada dev dalgalar oluştu

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde etkili olan fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Edirne'nin Saros Körfezi kıyılarında fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Yayla köyü sahilinde dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar deniz kıyısına gelerek dalgaları izleyerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Yetkililer, fırtınanın bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.