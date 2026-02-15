Maç sonu saha savaş alanına döndü! Oyuncu kanlar içinde kaldı: 3 yaralı

Fotoğraf-İHA

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, Bartınsporlu 3 oyuncu yaralandı. Her iki takımın futbolcu ve teknik heyetlerinin de araya girdiği olaylar polislerin müdahalesi ile daha da büyümeden önlendi.