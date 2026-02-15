CANLI YAYIN

Maç sonu saha savaş alanına döndü! Oyuncu kanlar içinde kaldı: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bölgesel Amatör Lig'deki görüntüler tepki çekti. Merzifonspor - Bartınspor maçında saha karıştı, 3 futbolcu yaralandı. Deplasmanlı BAL 4. Grup müsabakasında çıkan kavgada yüzü kanlar içinde kalan Bartınsporlu oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maç sonrası yaşanan olaylar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynana müsabaka sonunda saha karıştı. Merzifonspor ile Bantınspor arasında çıkan kavgada 3 oyuncu yaralandı.

Amasya temsilcisi Merzifonspor, sahasında Bartınspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından futbolcular arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, Bartınsporlu 3 oyuncu yaralandı. Her iki takımın futbolcu ve teknik heyetlerinin de araya girdiği olaylar polislerin müdahalesi ile daha da büyümeden önlendi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Çıkan olaylarda 3 Bartınspor oyuncusu yaralandı. Kafasından aldığı darbeler sonucu yüzü gözü kanlar içerisinde kalan Bartınspor Kaptanı Emre Yüksektepe, hastaneye kaldırıldı. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

