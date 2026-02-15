Karadeniz kıyısında uluslararası şölen: Trabzon Yarı Maratonu’nda rekor katılım

Her yaştan katılımcının yer aldığı organizasyon, elit atletlerden amatör sporculara, çocuklardan ailelere kadar geniş bir katılım profiline sahne oldu. Kent genelinde spor atmosferi gün boyu hissedildi.

41 ÜLKEDEN ULUSLARARASI BULUŞMA

Maratona 41 ülkeden sporcular kayıt yaptırdı. Uluslararası katılımın bu denli yüksek olması, organizasyonun küresel bilinirliğinin ve Trabzon'un spor turizmindeki yükselen konumunun önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Karadeniz'in doğal güzellikleri eşliğinde koşulan parkurlar, hem sporcular hem de izleyiciler için görsel bir şölen sundu.