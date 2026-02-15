Karadeniz kıyısında uluslararası şölen: Trabzon Yarı Maratonu’nda rekor katılım
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, yüksek katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 41 farklı ülkeden gelen sporcuların katılımıyla düzenlenen organizasyonda toplam 2 bin 936 sporcu parkurlarda mücadele etti.
Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan maraton, ilk kez 1981 yılında "Trabzon Maratonu" adıyla düzenlenmiş, daha sonra Trabzon'un kurtuluş haftasında yapılmaya başlanarak "Trabzon Yarı Maratonu" adını almıştır.
46 yıllık geçmişiyle organizasyon, hem sportif geleneğini hem de uluslararası kimliğini güçlendirmeye devam ediyor.
DÖRT FARKLI KATEGORİDE MÜCADELE
Bu yıl yarışlar 4 ayrı kategoride gerçekleştirildi:
• 21K Yarı Maraton: 492 sporcu
• 10K Çeyrek Maraton: 632 sporcu
• 4K Halk Koşusu: 1.286 sporcu
• 1K Çocuk Koşusu: 526 sporcu