Karadeniz kıyısında uluslararası şölen: Trabzon Yarı Maratonu’nda rekor katılım

Karadeniz kıyısında uluslararası şölen: Trabzon Yarı Maratonu’nda rekor katılım

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, yüksek katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 41 farklı ülkeden gelen sporcuların katılımıyla düzenlenen organizasyonda toplam 2 bin 936 sporcu parkurlarda mücadele etti.

Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan maraton, ilk kez 1981 yılında "Trabzon Maratonu" adıyla düzenlenmiş, daha sonra Trabzon'un kurtuluş haftasında yapılmaya başlanarak "Trabzon Yarı Maratonu" adını almıştır.

46 yıllık geçmişiyle organizasyon, hem sportif geleneğini hem de uluslararası kimliğini güçlendirmeye devam ediyor.

DÖRT FARKLI KATEGORİDE MÜCADELE

Bu yıl yarışlar 4 ayrı kategoride gerçekleştirildi:

• 21K Yarı Maraton: 492 sporcu
• 10K Çeyrek Maraton: 632 sporcu
• 4K Halk Koşusu: 1.286 sporcu
• 1K Çocuk Koşusu: 526 sporcu

Her yaştan katılımcının yer aldığı organizasyon, elit atletlerden amatör sporculara, çocuklardan ailelere kadar geniş bir katılım profiline sahne oldu. Kent genelinde spor atmosferi gün boyu hissedildi.

41 ÜLKEDEN ULUSLARARASI BULUŞMA

Maratona 41 ülkeden sporcular kayıt yaptırdı. Uluslararası katılımın bu denli yüksek olması, organizasyonun küresel bilinirliğinin ve Trabzon'un spor turizmindeki yükselen konumunun önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Karadeniz'in doğal güzellikleri eşliğinde koşulan parkurlar, hem sporcular hem de izleyiciler için görsel bir şölen sundu.

"KOŞ DÜNYAYA NEFES OL"

Bu yıl maraton, "Koş Dünyaya Nefes Ol" mottosuyla düzenlendi. Organizasyon kapsamında ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekilmesi ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi. Sporun birleştirici gücü, çevre duyarlılığıyla buluşturuldu.

BAŞKAN GENÇ: "TRABZON SPORDA KÜRESEL BİR MERKEZ OLUYOR"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşadık. 41 ülkeden sporcuları Trabzon'da ağırlarken, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılara da kayıtsız kalmadık. Türkiye ve Filistin bayraklarının yan yana taşınması, kardeşliğin ve insani dayanışmanın güçlü bir ifadesidir. Spor, insanlığın ortak dilidir ve biz bu dili barıştan, adaletten ve kardeşlikten yana kullanmaya devam edeceğiz"

KURTULUŞ HAFTASINDA SPOR ŞÖLENİ

Trabzon'un kurtuluş haftası kapsamında masa tenisi ve satranç turnuvaları da düzenlendi.

Böylece şehir genelinde çok yönlü bir spor atmosferi oluşturuldu. 46.Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun, şehrin tanıtımına, spor turizmine ve yerel ekonomiye önemli katkı sağladığı belirtildi. Organizasyon, Trabzon'un uluslararası spor takvimindeki güçlü yerini bir kez daha pekiştirdi.

