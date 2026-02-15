İstanbul Valiliği uyardı: Akşam saatlerinde kuvvetli fırtınaya dikkat

İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı geldi. Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı. Meteoroloji yetkilileri, rüzgar hızının saatte 80 kilometreyi bulabileceğini ve fırtınanın gece boyunca etkisini sürdüreceğini açıkladı.