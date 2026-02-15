Gaziantep'te silahlı kavga dehşeti: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 00:07 Son Güncelleme: 15 Şubat 2026 00:12

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan Volkan D. hastaneye kaldırıldı, şüpheli Hasan A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.