Çanakkale'yi fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi balkon yıkıldı

Çanakkale'de etkili olan fırtına adeta dehşeti yaşattı. Fırtına nedeniyle bir evin balkon duvarı yıkıldı, ağaçlar da devrildi Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki iki otomobil zarar gördü.

Çanakkale'de, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle kentte çok sayıda ağaç devrilirken, İnönü Caddesi üzerinde devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Ayrıca Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinin balkon duvarı fırtına nedeniyle yıkıldı. Öte yandan fırtına nedeniyle devrilen bir başka ağaç ise park halindeki iki otomobile zarar verdi.