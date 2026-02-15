Burdur'da facia! 2 ölü 4 yaralı

Burdur'da korkunç bir kaza yaşandı. Bucak ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.