Bahçesaray'da 40 yaşındaki hasta ambulans helikopter ile Van'a getirildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde akut batın tetkik teşhisi konulan 43 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde akut batın tetkik tedavi gören 43 yaşındaki hasta, ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Hastanesine sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray'a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.