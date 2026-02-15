Ankaralılar dikkat! Valilik saat vererek uyardı: Toz taşınımı bekleniyor
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde toz taşınımı beklendiği kaydedildi. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde toz taşınımı beklendiğini belirtti.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde toz taşınımı beklendiği belirtildi.
Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.