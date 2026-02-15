Ankaralılar dikkat! Valilik saat vererek uyardı: Toz taşınımı bekleniyor

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde toz taşınımı beklendiği kaydedildi. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.