Alanya'da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kum yüklü kamyon ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konaklı Mahallesi Güzelbağ arasında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kum yüklü kamyon, aynı güzergahtaki yine plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobille çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.