Osmaniye'de park halindeki otomobil yandı

Osmaniye'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.



Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.