Niğde'de çiftçilere destek ödemesi uyarısı

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 11:22

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara aktarılacağını duyurdu.