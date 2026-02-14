Niğde'de çiftçilere destek ödemesi uyarısı
Giriş Tarihi:
İHA
Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Yapılan bilgilendirmede, kırsal kalkınma yatırımları, hayvan hastalıkları tazminatı, hayvan gen kaynakları, sertifikalı tohum kullanımı, hububat, baklagil ve dane mısır ile yağlı tohumlu bitkiler destekleri kapsamında üreticilere ödeme yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, destekleme ödemelerinin üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığı ifade edilerek çiftçilerin hesaplarını kontrol etmeleri istendi. Duyurulan destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere toplam 338 milyon 258 bin liralık destek sağlanacağı bildirildi.