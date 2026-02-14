Köprüde korku dolu anlar: Araç korkuluklarda asılı kaldı: 6 yaralı

Kaza sonrası olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Köprüde asılı kalan araçtaki kişiler, vatandaşların da yardımı ile çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kazada, her iki otomobilin sürücüleriyle birlikte 6 kişinin yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Köprüde asılı kalan otomobil de yapılan çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.