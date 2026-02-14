Malatya'da sağanak felaketi: iş yerleri sular altında

Malatya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran şiddetli sağanak yağış ile rüzgar, kent merkezinde büyük hasara yol açtı. Yoğun yağış nedeniyle birçok iş yeri sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun bir çok yerinde verilen sarı kod uyarısının ardından sağanak ve rüzgar Malatya'da da etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak ile birlikte rüzgar ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.

Doğanşehir ilçesinde sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İlçede belediye ekiplerinin ve vatandaşların yağmur suyunu tahliye çalışmaları devam ediyor. Öte yandan şiddetli rüzgar nedeni ile kurulan taziye çadırı yerinden söküldü. Taziyede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.