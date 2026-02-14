Küçükçekmece'de trafik kavgası: sürücü kamyoneti yumrukladı

İstanbul Küçükçekmece'de trafikte taralı alan ihlali yaparak kaynak yapan kamyonet sürücüsüne sinirlenen otomobil sürücüsü, aracından inerek kamyonetin camını yumrukladı. Sosyal medyada viral olan görüntüler, İstanbul trafiğinde yaşanan gerginliği bir kez daha gözler önüne serdi. Yol verme kavgası nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü.