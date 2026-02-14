Küçükçekmece'de trafik kavgası: sürücü kamyoneti yumrukladı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul Küçükçekmece'de trafikte taralı alan ihlali yaparak kaynak yapan kamyonet sürücüsüne sinirlenen otomobil sürücüsü, aracından inerek kamyonetin camını yumrukladı. Sosyal medyada viral olan görüntüler, İstanbul trafiğinde yaşanan gerginliği bir kez daha gözler önüne serdi. Yol verme kavgası nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü.
Olay, saat 18.00 sıralarında İmsan Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, taralı alan ihlali yaparak kaynak yapan kamyonet şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek şoföre küfretti ve kamyonetin camını yumrukladı. Yaşanan olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, o anları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydetti.