Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 05:44 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında yaşanan olaylar adeta mucizeye sahne oldu. İki otomobilin çarpışması sonucu Tofaş marka araç tanınmayacak hale gelirken, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Araç hurdaya dönerken sürücünün sağ salim kurtulması şaşkınlık yarattı. Kaza anı çevredeki vatandaşlar tarafından an be an izlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü kontrol ederken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.